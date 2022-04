Corriere dello Sport-Stadio: Italiano vuol dire fiducia

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “La voglia matta di Cabral: ‘A Napoli ci divertiamo’”. Sommario: “Il brasiliano titolare al Maradona, Italiano gli conferma la fiducia”.

A pagina 20 si legge: “Italiano vuol dire fiducia. Cabral anche a Napoli”. Sommario: “Si avvicina il big match del Maradona e si delineano le scelte dei viola. Il tecnico carica Re Artù: «È in netto miglioramento e Piatek ha ancora qualche problema». Il brasiliano: «Sono pronto. Adesso i gol»”.

In taglio basso: “Odriozola, Firenze oggi e domani. Con un ok Real”. Sommario: “Fiorentina al lavoro per confermare il difensore spagnolo in prestito dal Madrid (disposto a cederlo)”. Di lato: “Prova generale col Poggibonsi. Venuti titolare”.