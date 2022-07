Corriere dello Sport-Stadio: Jovic e Gonzalez accendono l’entusiasmo dei tifosi (e degli abbonati)

Sul Corriere dello Sport di oggi, il titolo è dedicato alla Fiorentina: “Arriva Dodo” con occhiello “Fiorentina, quarto colpo: definiti tutti i dettagli per il brasiliano”. E sottotitolo: “Firenze lo aspetta, domani le visite, poi volerà a Moena”. Sempre in copertina “Il terzino ha atteso la svolta in un hotel a Milano: può iniziare subito ad allenarsi. Ma la Viola lo tessererà solo dopo aver ceduto un extracomunitario: Kokorin o Pulgar. Ostacoli per Lo Celso”.

A pagina 15 si approfondiscono i temi trattati in copertina. “Dodo c’è, ora serve solo fargli spazio” – “Chiusa la lunga trattativa”. In spalla si legge: “Luka & Nico ecco i leader per sognare” con sottotitolo “Jovic e Gonzalez già in evidenza in questo buon avvio di stagione”. Sul fondo infine: “L’entusiasmo fa bene pure a Castro” con occhiello “Val di Fassa presa d’assalto dai tifosi, abbonati a quota 15mila”.