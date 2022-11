Corriere dello Sport-Stadio: Jovic sotto osservazione

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, leggiamo questo titolo in grande: “Onda viola”. Sottotitolo: “Fiorentina, la scalata continua: anche la Samp va al tappeto (0-2)”. Sommario: “Decidono Bonaventura e Milenkovic Italiano spinge: “L’attenzione fa la differenza”.

A pagina 22, grande spazio a: “La viola si è lanciata”. Ovvero: “Il gol di Bonaventura dopo 4’ mette in discesa la partita per Italiano poi il raddoppio di Milenkovic. Sampdoria sempre più in zona rossa”. Di spalla il commento: “Quei segnali di crescita”.

A pagina 23 ci sono le dichiarazioni di Italiano: “Vedo lo spirito battagliero”. A pagina 25 invece leggiamo: “Bonaventura, dopo la sosta il rinnovo”. Sottotitolo con le parole del centrocampista: “Ho già detto alla società che sto bene qua e loro mi sono sembrati ottimisti. Vediamo…”. In taglio basso: “Milenkovic, il centrale con il vizio del gol”. E infine: “Gonzalez, Martinez Quarta e Jovic sotto osservazione”.