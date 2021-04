Corriere dello Sport-Stadio: Juric punge la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è il titolo: “Fiorentina, vale tutto c’è Ribery al comando”. All’interno del giornale, a pagina 24 troviamo: “Viola, la notte più lunga”. Sottotitolo: “Vlahovic-Ribery in avanti, in difesa c’è Quarta. Juric punge: “Fiorentina? Classifica inspiegabile”. A pagina 25 invece troviamo: “Il Bentegodi sveglierà Amrabat?”. Sottotitolo: “Determinante a Verona, opaco a Firenze. Ma Iachini ha bisogno di lui e oggi lo schiererà dall’inizio”.