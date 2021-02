Corriere dello Sport-Stadio: Kokorin, che show con Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, per quanto riguarda la Fiorentina, c’è il titolo: “Vlahovic per il futuro”. Sottotitolo: “Commisso blinda il suo gioiello: Tutti lo volevano, con Prandelli è rinato”. Sempre in prima: “Kokorin, che show accanto a Ribery“.

A pagina 22 le parole di Commisso: “Vlahovic il nostro gioiello”. E ancora: “Dusan è come un fiore. Tutto lo vogliono ma io non lo do a nessuno. Prandelli è riuscito ad esaltare tutto il suo valore”. Di spalla: “Astori, la morte non poteva essere evitata”. In taglio basso invece c’è: “Kokorin, prime magie con Ribery”. Sommario: “Si aspetta il transfer poi sarà disponibile contro l’Inter. Oggi si presenta Malcuit“.