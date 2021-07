Corriere dello Sport-Stadio: Kokorin poteva fare cinque gol…parola di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina leggiamo questo titolo: “Mago Vlahovic segna sette gol”. Sottotitolo: “Entra nella ripresa e domina: Polisportiva Foligno ko (11-0). Italiano: “Dusan decisivo e altruista”. A pagina 22 grande spazio viene dato a: “Viola, Vlahovic settebellezze”. Sottotitolo: “Il serbo ha realizzato gol in ogni modo possibile A segno anche Callejon, Duncan e Bonaventura “. In taglio basso leggiamo: “Antognoni, finisce a carte bollate”. A pagina 23 invece c’è: “Italiano: “Dusan segna e lavora sempre per tutti”. E ancora: “Callejon? Solo contusione, felice che si sia lanciato in quell’azione Anche Kokorin ne poteva fare 4-5″.