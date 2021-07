Corriere dello Sport-Stadio: Kokorin prenota un posto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Kokorin voglia di Viola”. Sommario: “Anticipa il rientro in città per allenarsi da solo: il raduno scatta domenica. Mercato: piace Savanier, 29 anni, centrocampista francese del Montpellier“. A pagina 21 l’apertura è per: “Kokorin prenota un posto”. In taglio basso: “Centrocampo, Savanier nel mirino”. Sommario: “Il francese del Montpellier era già stato seguito due anni fa dalla Viola”. Di spalla il programma di Moena: “Dopo tre giorni di ritiro la prima amichevole”.