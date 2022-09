Corriere dello Sport-Stadio: Kouame agita Jovic e Cabral

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, sulla Fiorentina c’è questo titolo: “Kouame agita Jovic e Cabral“. Sommario: “L’ivoriano in ascesa: può stravolgere le gerarchie dopo la brillante prestazione contro il Verona. E’ in prima fila per partire titolare anche a Bergamo. Il serbo e il brasiliano sotto esame: inserimento faticoso”.

A pagina 23 viene ripreso il tema della prima: “Ventiquattrenni contro La Viola sceglie il bomber”. Sottotitolo: “Tra Jovic e Cabral spunta il terzo incomodo, Kouame: l’ivoriano ha convinto Italiano, l’eventuale sua scelta non sarà estemporanea”.

In taglio basso invece c’è: “Amrabat riprende la lunga marcia”.