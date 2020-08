In prima pagina: “Iachini chiude col sorriso: Kouamè ha il gol facile“. Sottotitolo in basso: “Fiorentina, 3-1 alla Spal: 32 punti in 20 gare con Beppe“. A pagina 20: “La viola chiude col tris“. A pagina 21 le parole di Commisso: “Se Chiesa vuole andare ci porti quel che vale“. Sotto le dichiarazioni di Kouamè: “Decimo posto? Punteremo più in alto”