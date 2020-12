Corriere dello Sport-Stadio: La doppietta di Fourneau

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è il titolo “Cesare così non va“, con il sottotitolo “Vlahovic risponde a Veloso, ma il protagonista è l’arbitro Fourneau”. A pagina 14 c’è: “Doppietta di Fourneau“. A pagina 15 altro titolo “Due rigori senza senso, graziato Bonaventura“. In alto le parole di Prandelli nel dopo gara “Ora Fiorentina non sono più preoccupato“. In basso lesi legge “Vlahovic in crescita, Dragowski decisivo, Ribery corre“. A pagina 17 altro titolo “E’ Dusan, il freddo “Viola non ho paura”.