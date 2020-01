Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina a caccia di altri rinforzi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Cutrone tocca a te”. Sommario: “Ha esordito domenica con un quasi-gol di tacco con la Spal, Iachini decide oggi se farlo partire titolare contro l’Atalanta“. All’interno del giornale apertura con: “Nuova Fiorentina, è l’ora di Cutrone”. In taglio basso l’intervista con Prandelli: “Fiorentina, con l’Atalanta è dura”. Altra pagina per: “Commisso e il nuovo stadio “Facciamolo presto”. In taglio basso: “E continua il pressing per Duncan”. Occhiello: “La Fiorentina a caccia di altri rinforzi”.