Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina chiama Bonaventura

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “La Viola chiama Bonaventura”. Sommario: “La Fiorentina organizza l’incontro con Raiola per il centrocampista svincolato dal Milan. Pressing su Torreira e Piatek. Piace Spinazzola”. A pagina 19, l’apertura è per: “Amrabat, leader della Fiorentina”. E ancora: “Il centrocampista ha già messo in mostra la sua innata capacità di trascinatore della squadra”. In taglio basso sul mercato: “Piatek e un vertice per Bonaventura”. Occhiello: “Il d.s. viola tratta con l’Hertha Berlino e con l’Arsenal per Torreira”. Di spalla: “Iachini senza nove giocatori fa esperimenti”.

