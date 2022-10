Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina chiede le scuse

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo stamani: “Chiedete scusa”. Ovvero: “La Fiorentina risponde all’Inter: “Tutte accuse false”. E ancora: “Il club di Rocco: “Fuori la verità” I silenzi di Zhang Video scandalo: interista aggredito in Maratona”.

A pagina 24, grande spazio per: “La Fiorentina: “Inter ora chiedici scusa”. Sottotitolo: “La Viola contro la ricostruzione fatta trapelare dal club nerazzurro Che intanto sceglie il silenzio”.

Di spalla un commento: “Questi non sono tifosi viola”. In taglio basso invece c’è: “Viola, ora tutto sul Basaksehir: servirà un’impresa al Franchi”. Ovvero: “La partita contro i turchi di Emre farà da spartiacque alla stagione: bisogna vincere per evitare code”.