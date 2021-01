Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina crede in Vlahovic

In prima pagina, taglio alto, “Avanti con Vlahovic, la Fiorentina ci crede”, nel sommario “Pradè spiega la scelta: Dusan ha dato grandi risposte. Inutile cercare una punta che frenerebbe la sua crescita”. A pagina 19 “La Viola ai piedi di Vlahovic”, nel sommario “Un finale di anno esplosivo, una media gol importante, la fiducia di tutti fanno del serbo l’arma in più della Fiorentina di Prandelli”. Chiude in taglio basso “La chiave sarà ancora Caceres”, nell’occhiello “Fondamentale l’uruguaiano avanzato sulla mediana”.