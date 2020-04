Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina doppia i colpi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Chiesa, nuovo clima. Può restare sempre“. Sottotitolo: “Il presidente della Fiorentina: “Eravamo d’accordo in caso di un’offerta buona per tutti che partisse, è cambiata l’aria”. A pagina 18, grande spazio viene dato a: “Kouame-Ribery, la Fiorentina doppia i colpi”. Sottotitolo: “Forse non saranno al top il giorno che si ripartirà, ma la Viola avrà due inattese soluzioni per stupire”. In taglio basso invece le parole di Commisso: “Chiesa andrà via? No, clima nuovo”.