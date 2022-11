Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina prepara lo scatto Champions

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sui viola: “Fiorentina, grandi manovre”. Sommario: “Tutte le strategie per potenziare la Viola a gennaio. E Nico Gonzalez è sotto esame”.

A pagina 22 grande spazio viene dato a: “La Fiorentina prepara lo scatto Champions”. E ancora: “Un forte impulso per nuovi rinforzi al mercato di riparazione potrebbe arrivare dal bilancio chiuso con un utile netto di 46,8 milioni di euro”. In taglio basso invece c’è: “Amrabat protagonista del centrocampo del Marocco“. Sottotitolo: “Il suo rendimento in campionato è stato notevole con 13 presenze”.