Si parla anche di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “La Fiorentina rischia di perdere Ribery”. Occhiello: “Franck aspetta segnali: che non arrivano”. A pagina 21 si legge: “Fiorentina, fai presto. Ribery va altrove”. Occhiello. “Fra otto giorni il francese si svincola: attende segnali”. Sottotitolo: “La vicenda Gattuso ha bloccato la Viola che doveva rispondere alla disponibilità del Kaiser”. Di spalla: “Ponte Vecchio, striscione per Antognoni”. In taglio basso. “Italiano, viola e Spezia si parlano”.