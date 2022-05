Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina si blinda

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “L’ultima chance”. Sottotitolo: “Stasera la Roma al Franchi, è uno spareggio per l’Europa”. Sommario: “Italiano carica Milenkovic e Igor: devono mettere in gabbia Abraham Pizarro, doppio ex “Viola e giallorossi i miei grandi amori”.

All’interno, apertura per: “Muro Milenkovic–Igor la Fiorentina si blinda”. Sottotitolo: “Scelta la coppia che deve fermare il pericolo Abraham: come con l’ex Vlahovic, saranno decisivi anche i mediani”. Infine in taglio basso a pagina 12 c’è: “Pizarro: “Roma e Viola i miei amori Oggi è una sfida tra due tecnici super”.