Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina stringe i tempi per Torreira, ridotta al minimo la distanza

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina c’è questo titolo: “Viola, c’è subito Belotti”. Sommario: “La Fiorentina debutta al Franchi contro il Torino e Commisso stringe i tempi nella trattativa per Torreira. Il 27 esame a San Siro con l’Inter, poi Sampdoria, Spezia e Udinese“. A pagina 26 presente intervista a Renzi: “Impianti da ristrutturare giorno storico”. Altre dichiarazioni dell’ex presidente del consiglio: “La Sopraintendenza non avrà più potere di veto su stadi come il Franchi, non ci sarà mai più una vergogna come quella del Flaminio a Roma”. In taglio basso: “E ancora Rocco può sorridere: Tempi veloci e meno vincoli”. A pagina 27 il mercato: “Viola, sprint per Torreira. Rinnovo Biraghi, si può”. Sottotitolo: “Ridotta al minimo la distanza con l’Arsenal. Ieri passi avanti nell’incontro con il difensore”.

