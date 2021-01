Corriere dello Sport-Stadio: La nuova idea viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questa mattina: “Vlahovic si diverte “Fiorentina ti ringrazio”. A pagina 19 sguardo puntato sull’attaccante viola: “Vlahovic fa sul serio, ora è un vero gigante”. Sottotitolo con le parole del giocatore: “Il gol contro il Cagliari è stato importante per tutti. La marcatura più bella quella alla Juve a dicembre”. In taglio basso: “Pezzella e Ribery in forte dubbio” si parla della probabile formazione contro l’Inter in Coppa Italia. Di spalla il commento: “Idea viola: Callejon e Ribery dietro Vlahovic”.

