Corriere dello Sport-Stadio: La sfida vinta dai tre giocatori della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Ciao Sandro una vita dipinta di Viola”. Dove Sandro è il collega Rialti scomparso ieri sera e corrispondente sulla Fiorentina del giornale. A pagina 15 leggiamo sui viola: “Guariti Pezzella, Vlahovic e Cutrone”. E ancora: “Vlahovic ha scritto: “Abbiamo vinto la nostra piccola sfida ringrazio tutti”. A pagina 18 il lutto per la scomparsa di Alessandro Rialti: “Ciao Sandro, eri il sorriso di Firenze”. In taglio basso: “Quella voce di dentro chiamata Fiorentina”.