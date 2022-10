Corriere dello Sport-Stadio: La squadra non trova se stessa ma Italiano è ottimista

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, questo è il titolo scelto per parlare della partita di ieri della Fiorentina: “Così non basta”. Sottotitolo: “Kouame salva la Fiorentina a Lecce (1-1): Italiano è dodicesimo”. Sommario: “Partita senza lampi: la squadra non trova se stessa ma il tecnico è ottimista “Ho visto progressi”.

A pagina 6, grande spazio a: “Kouame riprende il Lecce“. Sottotitolo: “I giallorossi costretti a rimandare la prima vittoria al Via del Mare nonostante il vantaggio di Ceesay“. Di spalla il commento: “Così però Italiano vivacchia”.

A pagina 9 ci sono le dichiarazioni: “Italiano: “Viola grande reazione e tantissimi tiri”. In taglio basso: “Stizza Kouame: “Due punti persi”.