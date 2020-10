Corriere dello Sport-Stadio: La strana coppia

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, la strana coppia”. Sottotitolo: “L’ex milanista specialista del torneo: 10 gare e 5 reti. Biraghi rinnova fino al 2024. Cutrone-Kouame, largo a un tandem mai visto dal primo minuto”. A pagina 25 viene ripreso il tema della prima: “Kouame e Cutrone, una coppia mai vista”. Sottotitolo: “Per la prima volta insieme dall’inizio. Patrick in Coppa ha una buona media realizzativa”. Di spalla: “Biraghi contento: “Ho la fiducia della società”. In taglio basso in breve invece c’è: “Ribery parte dalla panchina Pezzella, dolori alla caviglia”.

