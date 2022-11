Corriere dello Sport-Stadio: La striscia viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La striscia Viola”. Sottotitolo: “Domani la Salernitana per centrare la quinta vittoria di fila”. Sommario: “Appuntamento al Franchi, Italiano insiste con il 4-2-3-1: Ikoné, Barak e Kouame dietro a Cabral, preferito a Jovic Una sorpresa: Gonzalez potrebbe trovare posto in panchina”.

L’apertura a pagina 23 è per: “Svolta Viola l’altro modo di fare calcio”. Di spalla c’è: “La tribuna stampa per Rialti”. In taglio basso: “C’è Commisso, poi vola negli Usa”. Sottotitolo: “Italiano domani potrà contare sul rientro di Nico Gonzalez“.