Corriere dello Sport-Stadio: La variante Vlahovic

Nella prima pagina dell’edizione del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Vlaho da blindare”. Sottotitolo: “Il giovane talento della Fiorentna è nel mirino della Roma e ha offerte in Premier League e in Bundesliga. Commisso pronto ad alzare il muro”. A pagina 19 si legge: “Viola, la variante Vlahovic. Scatta l’asta: cambia tutto”. Sottotitolo: “La Roma ha offerto cifre alte, Bundesliga e Premier League si muovono. E’ il fattore sorpresa del mercato Fiorentina“. In taglio basso: “Amrabat, dalle scuse alla riscossa”. E ancora: “Commisso: ‘Ricavi record in tutto il 2020′”.