Corriere dello Sport – Stadio: la Viola si affida al rugby per 16mila ragioni

Il Corriere dello Sport – Stadio parla di Fiorentina in copertina: “Commisso e la nuova Fiorentina. ‘Italiano? Qui a lungo'”. A pagina 14 il riassunto della conferenza stampa di ieri: “Dopo due finali miglioreremo la squadra meglio che possiamo. Europa o no non avremo debiti“. Sempre nella stessa pagina parla Biraghi: “Mi ha fatto più male la sconfitta che la ferita. Reagiremo a Praga“.

A pagina seguente, si parla invece del restyling del Franchi: “La Viola resta in città“, con Barone che annuncia: “Al lavoro col Comune per una struttura da 16000 posti al Padovani, il campo del rugby“.