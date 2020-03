In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Commisso: “Firenze, ti porto in Europa”. Sottotitolo: “Messaggio di Rocco da New York: “Voglio costruire una Fiorentina che diventi un riferimento per tutti”. A pagina 18 vengono riportate tutte le dichiarazioni di Commisso: “Cara Fiorentina, diventerai grande”. In taglio basso leggiamo: “Cutrone, un gol per la Croce Rossa”. Di spalla invece c’è: “Iachini: “Sento il Presidente, ci sosteniamo”.