Corriere dello Sport-Stadio: L’allarme di Prandelli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina c’è il titolo: “Viola, così è dura“. Sottotitolo: “L’allarme di Prandelli: “Sbrighiamoci a diventare una squadra”. Sommario: “I gol di Romagnoli e Kessie (rigore) chiudono la gara in 27 minuti. E Dragowski evita poi il 3-0 parando un altro tiro dal dischetto dell’ivoriano. Il tecnico: in dieci giorni non si può cambiare tutto”. A pagina 12: “Il Milan scappa. Viola in caduta”. A pagina 14: “Prandelli: “Dura, ma ce la faremo”. Di spalla, sulla destra: “Amrabat: “Si deve costruire di più”.

