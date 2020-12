Corriere dello Sport-Stadio: L’anti-Juve della Fiorentina

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina troviamo questo titolo: “Prandelli l’anti-Juve“. Occhiello: “Domani la Fiorentina cerca l’impresa a casa di CR7″. A pagina 31 viene ripreso il tema della prima: “Il potere di Cesare speranza di Firenze”. Sottotitolo: “L’ultima vittoria in A di Prandelli è stata contro la Juve. Firmò pure l’ultimo successo viola a Torino”. In taglio basso: “Assist e invenzioni, manca il vero Castrovilli”. Di spalla sulla formazione: “Ballottaggio in difesa tra Igor e l’ex Caceres”.

