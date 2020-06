Corriere dello Sport-Stadio: L’argentino che chiama la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola mai sola“. A pagina 14 ci sono le dichiarazioni di Iachini: “Fiorentina c’è bisogno di tutti“. Di spalla il ricordo di Sandro Rialti: “Un vuoto in più“. In taglio basso la probabile formazione: “Tanti cambi: una rivoluzione per Beppe“. A pagina 15 invece leggiamo: “Ribery titolare, Iachini pronto a smontare la viola“. Di spalla: “L’argentino Barco: “La Fiorentina mi ha contattato”. Sugli avversari di oggi: “Lopez senza mezza difesa”.

