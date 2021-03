Corriere dello Sport-Stadio: Le colonne della Fiorentina

Nella prima pagina dell’odierna edizione del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina:”Pezzella-Milenkovic, le colonne della Viola“. Sottotitolo: “L’argentino e il serbo prenderanno in consegna Ibra: esame per la svolta. Prandelli conta anche sui recuperi di Amrabat e Castrovilli. Dubbio Biraghi“. A pagina 24 si legge: “Milenkovic-Pezzella al bivio per la salvezza”. Sottotitolo: “La Fiorentina battendo i rossoneri uscirebbe dalla zona calda. Serve la spinta dei due senatori”. Occhiello: “Quanti intrecci: nel 2017 l’esordio in viola con Pioli che poi li voleva al Milan“. In taglio basso: “Amrabat sì, Biraghi forse”. Di lato: “Viola Park: Bagno a Ripoli si rivolge al Tar“.