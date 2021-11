Corriere dello Sport-Stadio: Lo manda Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Lo manda Italiano“. Ovvero: “Saponara sfida la Juve per la prima volta: è la sua occasione”. E ancora: “Il talento al servizio degli attaccanti. Il suo obiettivo è quello di ritornare in Europa e di conquistare il rinnovo di un contratto in scadenza”.

All’interno del giornale leggiamo: “Saponara illumina Firenze”. Sommario: “Ritrovato Italiano ha ricominciato a scrivere una nuova storia. E con lui dal 1’ la Fiorentina ha sempre vinto. Decisivo anche da subentrato vuole confermarsi con la Juve, mai battuta”. In taglio basso invece c’è: “Dietro Vlahovic, il vuoto”. E in breve: “Odriozola insidia Venuti. Duncan possibile titolare”.