Corriere dello Sport-Stadio: L’ora del contratto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo “Vlahovic–Commisso l’ora del contratto” . Sottotitolo: “Il rinnovo del centravanti è la priorità della Fiorentina. Rocco in arrivo dagli Stati Uniti per aprire la trattativa. A pagina 18 l’apertura è per: “Tra Vlahovic e Commisso il primo round è servito”. In taglio basso troviamo: “Milenkovic deve ritrovare se stesso”. In taglio basso: “Un anno fa l’addio al nostro Rialti, al Franchi uno striscione dei tifosi”. Infine leggiamo: “Amrabat studia contro la Dea tornerà regista”.