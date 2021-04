Corriere dello Sport-Stadio: L’ultimo regalo di Prandelli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Dusan non tradisce”. Sottotitolo: “Rimonta Viola, ci pensa Vlahovic: 1-1 a Marassi. Espulso Ribery“.

A pagina 20 l’apertura è: “La Fiorentina va, Vlahovic rimedia, Ribery complica”. In taglio basso: “Iachini: “Occasioni importanti potevamo vincere. Grande spirito”. In breve: “I primi fiori sulla quercia del nostro Rialti”. Di spalla il commento: “L’ultimo regalo di Cesare” con riferimento a Vlahovic e ai suoi gol. A pagina 21 invece c’è: “Ribery: “Chiedo scusa per avervi lasciati soli”.