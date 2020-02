Corriere dello Sport-Stadio: L’uomo che si dimise contro i Della Valle

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Il rumore dell’amico”. Occhiello: “Domani con il Milan torna Pioli: si dimise contro i Della Valle“. A pagina 18 viene ripresa la notizia lanciata in prima: “L’amico per la vita, Firenze ritrova Pioli”. Di spalla le parole di Dragowski: “Ibra e Rebic? Noi siamo pronti”. Altra pagina per: “Chiesa mai tre volte di fila, ci prova col Milan”. Sottotitolo: “Anche Fede ha un’intesa speciale con Pioli, ma non ci saranno sconti. Se farà gol sarà la sua 30esima rete”.