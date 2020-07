Corriere dello Sport-Stadio: L’urlo di Chiesa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “L’urlo di Chiesa”. Sommario: “Primo gol dopo il riavvio del campionato. Suo anche l’assist per il gol di Cutrone“. A pagina 38 c’è: “Super viola, Chiesa c’è botta fatale per il Lecce”. E ancora: “La Fiorentina parte a razzo, Liverani travolto: l’1-3 arriva all’87, classifica compromessa”. In altra pagina: “Commisso: “Bravissimi” Ribery “Vittoria enorme”. In taglio basso le pagelle: “Cutrone crea e segna, a Ghezzal riesce tutto”.

