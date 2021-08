Corriere dello Sport-Stadio: Manca soltanto la firma

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Vlahovic, manca la firma”. Sottotitolo: “Vlahovic trova l’accordo per il rinnovo ma serve la clausola”. Sommario: “Ottimismo in casa viola per il futuro del bomber Ieri altro test senza reti con il Montevarchi Ecco Nastasic“. A pagina 25 apertura con: “Vlahovic, ottimismo viola: “Manca soltanto la firma”. Sottotitolo: “Accordo per durata e compenso, manca l’intesa sulla clausola. Per Nastasic invece siamo ai dettagli”. In taglio basso: “La Fiorentina non riesce a segnare. Gonzalez, un palo e un gol annullato”.