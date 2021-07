Corriere dello Sport-Stadio: Mancini style per la Fiorentina

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Viola alla Mancio”. Occhiello: “Il successo della Nazionale agli Europei ispira anche la Fiorentina”. Sottotitolo: “Italiano punterà sui baby fatti in casa: sono già in ritiro a Moena”. A pagina 16 si legge: “Mancini style per la Viola: talenti fabbricati in casa”. Occhiello: “In attesa del grande mercato, la Fiorentina mette a disposizione di Italiano giovani d’élite”. Sottotitolo: “Il trequartista Agostinelli, il centrocampista Bianco e il difensore Dalle Mura andranno a Moena e già lavorano con il nuovo allenatore”. In taglio basso: “Italiano: ‘Pronti a belle soddisfazioni’”.