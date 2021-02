Corriere dello Sport-Stadio: Martinez Quarta ha stregato tutti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Franck ci mette l’anima”. A pagina 21 viene ripreso il tema della prima: “Ribery-Fiorentina, doppio allungo”. In taglio basso invece c’è: “Martinez Quarta ha stregato tutti. Prandelli lo ha promosso in campo”. Sottotitolo: “L’argentino arrivato dal River Plate è costato molto (13 milioni di euro), ma sta ripagando l’investimento”. Di spalla invece troviamo: “Bonaventura spera di farcela, Castrovilli ok”.