Corriere dello Sport-Stadio: Miracolo Italiano

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, in prima pagina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Miracolo Italiano“. Sottotitolo: “Viola d’assalto, 9 gol in 4 partite: solo Terim aveva fatto meglio”. Sommario: “Vlahovic top ma la squadra ha capito come attaccare: ben 23 i giocatori utilizzati Alla base c’è una nuova mentalità molto offensiva”.

A pagina 23, apertura per: “Vlahovic esalta una Viola d’assalto”. E ancora: “Già nove reti tra campionato e Coppa, solo Terim aveva fatto meglio nel 2000-01 (11 centri)”. In taglio basso: “Torreira e Odriozola, lotta e qualità sono già nel cuore del progetto”. In breve: “Commisso a bordo campo dà la carica ai suoi ragazzi”.