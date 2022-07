Corriere dello Sport-Stadio: Mosaico Fiorentina

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Dodo + Jovic, è grande Viola”. Sommario: “Fiorentina, preso il brasiliano. Allo Shakhtar vanno 17,5 milioni per il terzino. E oggi il serbo arriva in città”.

A pagina 18 si legge: “Mosaico Fiorentina, sulla destra ecco Dodo”. Sommario: “Preso l’esterno brasiliano dello Shakhtar. Per Italiano un rinforzo di grande qualità. Chiusa l’operazione per il sostituto di Odriozola accordo raggiunto a 14,5 milioni più 3 di bonus. Contratto di cinque anni da 1,5 milioni a stagione. Visite e firma nei prossimi giorni. Poi la partenza per il ritiro a Moena”.

A pagina 19: “Mezzogiorno viola, Jovic oggi a Firenze”. Sommario: “ll serbo sbarca a Peretola con un volo privato in arrivo da Belgrado. Domani (dopo le visite) comincerà a lavorare con i nuovi compagni”.