In prima pagina: Dal mercato alle strategie: il presidente viola si scopre: “Nessuno come me”. Commisso: “In un anno ho speso 200 milioni”. E ancora “La Fiorentina crescerà ancora. Scriverò a Gravina e a Nicchi per chiedere equità. Iachini? Perfetto”. A pagina 16 si legge Commisso: “Nessuno meglio di me”. “Non c’è stata una nuova proprietà che ha fatto nella prima stagione questi risultati ed investimenti”. Sempre a pagina 16 Kouame: “Ora un grande futuro con la Viola”.