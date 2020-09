Corriere dello Sport-Stadio: Non solo Biraghi, ecco chi potrebbe arrivare a sinistra

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo: “Fiorentina, muro su Milenkovic”. Sottotitolo: “Il contratto scade nel 2022: il club viola prepara l’incontro decisivo. Il presidente considera il serbo uno degli intoccabili: ecco la strategia. A pagina 24 ripreso il tema della prima: “La Fiorentina vuole blindare Milenkovic“. E ancora: “Il jolly serbo piace a Commisso ed è stato anche il calciatore serbo più utilizzato”. In taglio basso: “Non solo Biraghi, c’è anche Sema”. Occhiello: “Con Cristiano previsto un incontro per rinnovare il contratto”. Sottotitolo: “Oltre allo svedese del Watford interessa anche il giallorosso Spinazzola”. Di spalla: “Ribery, che classe! Pulgar, il responso del tampone”.

