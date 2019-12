Questa mattina in prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo un curioso titolo riferito alle parole di ieri di Iachini: “Non vendo fumo“. A pagina 12: “Sarà una viola a mia immagine”. In basso altre parole sull’allenatore viola: “Il tecnico ha visto Chiesa e telefonato a tutta la rosa”. A pagina 13: “Duncan, la pista che piace per la zona di centrocampo” e in basso: “Capodanno con i tifosi al Franchi”.