Corriere dello Sport-Stadio: Nuova Fiorentina nel segno di Jack

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si legge: “Nuova Fiorentina nel segno di Jack“. Sottotitolo: “Esperienza, personalità e gol: l’ex milanista vuole salire in cattedra. Sabato a Marassi contro il Genoa prepara il primo regalo per Iachini“. A pagina 21: “La Fiorentina con Jack per un finale da salvezza”. Occhiello: “Il centrocampista ha i mezzi per la marcia in più nei momenti decisivi”. In taglio laterale: “Astori, murale da 240 mq in via Canova“. In taglio basso: “Kokorin: Voglio tornare al più presto”. Occhiello: “Da ieri il centravanti russo è rientrato in gruppo”.