In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Dodo, oggi l’offerta”.

A pagina 18: “Dodo, ecco l’offerta viola e Grillitsch resta in attesa”. Sulla destra: “Torreira: «Vorrei tornare in viola, ora mi riposo”. In taglio basso: “Si cerca anche un altro Terracciano”.