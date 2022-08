Corriere dello Sport-Stadio: Parte Kouame, arriverà Bajrami

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Commisso accende la Fiorentina“. Sommario: “Domani al Franchi c’è la Cremonese. E giovedì sera in Conference arriva il Twente: “Bisogna partire col piede giusto”. Italiano: “Conta la mentalità”.

A pagina 22 l’apertura è per: “C’è Rocco per l’Europa Italiano: “Inizio sprint”. Sommario: “Il ritorno di Commisso è un segnale: “Tutta la città unita con la Fiorentina, bisogna partire con il piede giusto!”. L’allenatore carica: “Un gran momento, il nostro presidente mancava a ognuno”. In taglio basso sul mercato: “Parte Kouame, arriverà Bajrami”. Sottotitolo: “La mossa: inserire un fantasista in più per dare sostegno al reparto avanzato”.