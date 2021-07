Corriere dello Sport-Stadio: Pezzella blocca la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La viola ha un problema: si chiama Pezzella“. A pagina 17 l’apertura è per: “L’enigma Pezzella blocca la viola”. Sommario: “È in Coppa America con l’Albiceleste: incontrerà Italiano appena tornerà a Firenze”. In breve: “Giani: “Franchi? Lavori ultimati entro il 2026”. In taglio basso: “Diks sbarca a Copenaghen”. E infine “Barone risponde a Gattuso“. Sommario: “Mendes soltanto un amico di Rino? Ma se ha trattato i calciatori con noi”.