Corriere dello Sport-Stadio: Pezzella vuole fare la sorpresa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Pezzella vuole fare la sorpresa”. Sommario: “L’argentino prova a rientrare contro il Benevento: corsa a ostacoli per non perdersi la prima partita di Prandelli“. A pagina 18 l’apertura è per: “Biraghi assist-man. E’ lui il re dei cross”. Ovvero: “Trentacinque traversoni in sette gare. Tre passaggi doc trasformati in gol. Una risorsa da sfruttare meglio”. In taglio basso invece troviamo: “Difesa da sfruttare: non c’è solo l’incertezza Pezzella“. Di spalla sulla squadra: “Finita la bolla da domani si torna al lavoro”.

