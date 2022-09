Corriere dello Sport-Stadio: Poca difesa, Igor ci prova

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, ecco il titolo di stamani dedicato alla Fiorentina: “Rialzati viola!”. Sottotitolo: “Italiano: “Loro favoriti, posta in palio alta. Servono i gol”. Sommario: “Il tecnico non scioglie il nodo Cabral-Jovic: contro il Basaksehir preferito il brasiliano”.

A pagina 22 c’è “Italiano a caccia di gol “Fiorentina, tocca a noi”. Altre dichiarazioni del tecnico: “La squadra non segna? Zero alibi, sta a me trovare le soluzioni Ma le prestazioni non mancano: se insistiamo, ne usciamo presto”. “Turchi favoriti ma noi crediamo in ciò che facciamo e vogliamo vincere”.

A pagina 23, sulla probabile formazione: “Poca difesa Igor ci prova Venuti c’è”. Sottotitolo: “Milenkovic e Dodô ancora out, l’esterno destro carica il gruppo: “Fiorentina, adesso ripartiamo”.